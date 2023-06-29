В сети "всплыло" видео с недавного выступления певицы.

Российскую певицу Ирину Дубцову с позором погнали со сцены. В сети появилось видео, на котором путинистка услышала, что ее называют "тварью", это ее сильно оскорбило.

Утверждается, что инцидент случился в Казахстане. Певица вышла на сцену, но не смогла начать концерт.

Люди принялись кричать в адрес Дубцовой ругательства. Сначала она попыталась сгладить ситуацию и игнорировала происходящее. Однако вскоре ее терпение лопнуло. Все из-за мужчины, который подошел к певице и что-то шепнул ей на ухо.

"А зачем вы такое плохое слово сказали? Такой, вот, негодяй. И как после такого выступать?" - заявила Дубцова, а затем ушла за кулисы под крики зрителей.

По данным СМИ, певица больше не вернулась на сцену. Крики людей сорвали концерт путинистки. Ранее ее выступление уже отменяли в Узбекистане. Тогда певицу гневно послала певица Наргиз, которая осудила путинскую позицию Дубцовой и посоветовала ей ехать на фронт.

Что Дубцова говорит о войне

Российская певица, которая еще в 2014 году "загремела" в базу "Миротворца", открыто поддерживает Путина и полномасштабную войну против Украины. Она называет российскую агрессию "единственным способом урегулирования украинского конфликта". Помимо этого, Дубцова дает концерты для оккупантов и призывает поддерживать армию РФ.

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