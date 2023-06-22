Артистка сказала, куда стоит ехать тем звездам, которые поддерживают путинский режим.

Певица родом из Узбекистана Наргиз Закирова, осудившая войну в Украине, жестко высказалась о российских артистах-путинистах. Ее возмущает, что такие люди едут в Ташкент и хотят там давать концерты.

Сначала Наргиз "проехалась" по Ирине Дубцовой. Она высказалась о певице матом. Вскоре Наргиз записала видео,в котором пояснила, что говорила не только о Дубцовой, а о всех путинистах.

"Чего вы все всполошились? Повторюсь еще раз: езжайте и поддерживайте своими песнями своих солдатиков-оккупантов. На Донбасс или в Бахмут. Чего вы все в Ташкент претесь?" - заявила певица.

По словам Наргиз, российским звездам, которые поддерживают путинский режим, нет места в Узбекистане. Она заявила, что таким артистам можно лишь выступать перед оккупантами.

"Не надо к нам сюда ехать! Езжайте поддерживать своих орков!" - добавила Наргиз.

Помимо этого, певица вспомнила о нашей стране. Она закончила свое обращение словами "Слава Украине!".

Что Наргиз говорит о войне

Певица осудила полномасштабную войну, которую РФ развязала в Украине. В марте прошлого года она "проклинала" убийц и насильников, которые напали на украинцев.

Из-за антивоенных высказываний Наргиз запретили въезд в РФ. Она узнала об этом в аэропорту. Певица была готова к такой реакции Кремля.

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