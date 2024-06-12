Татьяна Кравченко заявила, что украинские актеры выполняют "заказы" политиков.

Российская актриса-путинистка Татьяна Кравченко, известная ролью Валюхи в сериале "Сваты", которая призвала оккупировать всю Украину, в очередной раз высказалась об украинских коллегах. Россиянка продолжает критиковать актеров и придумала новую историю о якобы пророссийских львовянах.

В интервью пропагандистским СМИ Кравченко выразила свое удивление, почему украинские актеры говорят о политике, "ничего не понимая в ней". Зато о себе она так не говорит и, очевидно, считает себя экспертом в вопросах войны.

Также фанатка Путина вспомнила, как приезжала во Львов в 90-х, когда Украина еще была в составе СССР. Она говорит, что тогда жители города просили ее привезти российскую прессу. Говоря об этом после более 30 лет, Татьяна решила, что львовяне хотят присоединиться к России, но украинская власть не позволяет им этого сделать.

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"Еще давно мы играли с Михаилом Козаковым и приезжали во Львов. И уже тогда местные жители нас просили, чтобы мы газеты российские привозили. Это было в 90-х. Еще ничего не предвещало", - заявила актриса.

Звезда "Сватов" удивлена, почему коллеги по сериалу не хотят стать частью РФ и осуждают действия Кремля. По словам артистки, они якобы выполняют "заказ", поэтому и поддерживают независимость Украины.

"Политика - это такая страшная вещь", - добавила путинистка.

Что Кравченко говорит о войне

Актриса постоянно выражает свою пророссийскую позицию и любовь к российскому диктатору. Она молчит о войне и считает правильной захватническую политику Кремля. Более того, Кравченко распространяет фейки роспропаганды и даже "рвалась" на фронт.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая снималась в "Сватах", неоднократно подчеркивала, что Россия - это страна-агрессорка. Она не хочет иметь ничего общего с россиянами и работать с ними на совместных проектах. После этих слов Кравченко набросилась на актрису и грубо высказалась об Анне.

Напомним, ранее мы писали, что муж-пьяница заставил звезду "Сватов" Татьяну Кравченко сделать аборт.

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