Она уверена, что Украина и Россия - одно целое.

Российская актриса Олеся Железняк, получившая известность благодаря роли в сериале "Сваты", заявила, что Украина и Россия - одно целое, поэтому, по ее мнению, две страны должны объединиться.

В новом интервью пропагандистам путинистка сказала, что у нас якобы общая культура.

"Мне кажется, что мы должны быть вместе. Я не знаю, как это должно быть оформлено, у всего есть какая-то юридическая сторона, которой я не касаюсь, но с человеческой точки зрения, мне кажется, мы должны быть вместе. Мы – одно, потому что культура у нас общая", – говорит Железняк.

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Кроме того, она выдала бред относительно Киева, заявив, что столица Украины - это Москва.

Стоит отметить, что Железняк до 24 февраля 2022 года и после проживает в России. Она даже не выезжает со страны с гастролями.

Позиция Олеси Железняк по войне

Олеся Железняк поддерживает полномасштабное российское вторжение. Более того, она говорит, что в Украине живут "нацисты".

В одном из интервью она также выдала бред относительно президента Украины Владимира Зеленского. Актриса сказала, что он пытается убить ее детей.

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