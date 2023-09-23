Актриса до сих помнит о том, что могла бы стать матерью дважды.

Актриса Татьяна Кравченко, которая родилась в Донецке, но живет в РФ и поддерживает путинский режим, рассказала, что в прошлом муж-пьяница заставил ее сделать аборт. По словам звезды сериала "Сваты", ее второй избранник Дмитрий Гербачевский совсем не хотел детей.

Путинистка прожила с ним шесть лет. Она утверждает, что Гербачевский ее бил, а также много пил. Мужчина был совсем не рад, когда Кравченко родила от него дочь. Даже в роддом он пришел после бурной ночи, с похмелья.

После этого актриса забеременела во второй раз. Но мужчина сказал, что ей стоит сделать аборт. Кравченко утверждает, что пыталась уговорить мужа, она хотела родить второго ребенка. Но в итоге актриса согласилась, а теперь винит в этом бывшего.

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"Простить ему не могу! С легкостью избавилась от Димы. До сих пор не страдаю. Вот такой он человек, нет у него чувства отцовства. Руки стал распускать, это противно. Я уходила от него, убегала. Один раз выгнала его, он ушел, даже боялась его. И больше он не пришел, развелась. Он даже не знал, что я развелась с ним", - призналась Кравченко в интервью пропагандисту Борису Корчевникову.

Что Кравченко говорит о войне

Актриса, сыгравшая в "Сватах" Валюху, открыто поддерживает Путина. Она не осудила полномасштабную войну РФ против Украины и начала распространять фейки роспропаганды. При этом Кравченко даже "рвалась" на фронт.

Путинистка неоднократно пыталась оскорбить актеров из "Сватов", которые выступили против войны. Так, она грубо высказалась об Анне Кошмал, игравшей в сериале Женьку.

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