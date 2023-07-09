Актриса набросилась на свою коллегу по сериалу из-за ее слов о войне и РФ.

Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", грубо набросилась на Анну Кошмал, которая играла роль Женьки. Помимо этого, путинистка вспомнила о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Все жили одной семьей. Пили пиво, ели раков. Тот же Зеленский. Мы встречались, когда юбилей был у "Сватов". Мы выпивали, сидели, веселый парень", - заявила Кравченко в эфире пропагандистского шоу на росТВ.

По словам актрисы, она возмущена тем, что Кошмал осудила войну и отреклась от своей "семьи" по сериалу. Кравченко не подбирала слов, говоря о своей коллеге.

"Вот эта Кошмал, я в шоке! У нее что-то произошло, была нормальным человеком. Вдруг такая ненависть! Это вообще, кошмар. Тьфу! Я думаю, что ей даже не платили, она это искренне (говорит - УНИАН), ее не узнать. У меня сильное потрясение. С*ка ты!" - выдала путинистка.

По словам Кравченко, которая родилась в Донецке, ее мама "обожает" Путина, а сама она не может понять, почему многие российские артисты не стали поддерживать кремлевский режим. Говоря об этом, актриса даже разрыдалась. Она показала, что умеет "давить" слезу, когда этого требует пропагандистский сценарий.

"Коллеги, деятели культуры, ваша позиция ясна. Но только, пожалуйста, не нужно хаять свою страну, своего президента. Нельзя! Особенно стыдиться своей страны", - сказала Кравченко.

Что Валюха из "Сватов" говорит о войне

Актриса, родившаяся в Донецке, живет в РФ и поддерживает полномасштабную войну против Украины. Она неоднократно высказывалась о своей позиции и не скрывает, что выбрала сторону зла. Ранее Кравченко, вспоминая о Зеленском, утверждала, что на него "повлияли".

Помимо этого, актриса даже рвалась на фронт. Она заявляла, что не боится крови, а потому могла бы помогать раненым оккупантам. На фоне всего этого Кравченко все хуже скрывает проблемы с алкоголем. В СМИ неоднократно писали, что актриса злоупотребляет спиртными напитками. Совсем недавно в сети появились фото Кравченко, которая с трудом передвигалась. Ее вели под руки.

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