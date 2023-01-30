Теперь Нина Даниловна Гирявец живет в Москве.

Путинистка и предательница Украины Таисия Повалий тайно вывезла из страны свою маму. Теперь Нина Даниловна Гирявец живет в Москве, пишут росСМИ. Известно, что женщина не хотела покидать свою родину, но звездная дочь настояла.

"Никогда в жизни не поеду! Моя родная Украина! Пусть меня тут убивают", - всякий раз говорила мне она. И только когда я сказала, что не приеду, если она умрет, моя мужественная мама собрала чемоданчик, взяла кошку и 30 апреля прошлого года, проделав на машине путь в две тысячи километров из Киева через западную Украину, Польшу и Беларусь, приехала в Москву", - сказала Таисия Повалий.

Артистка-предательница призналась, что о переезде своей мамы никому не говорила. Из-за того, что ездила в Брест встречать ее, пропустила юбилей Филиппа Киркорова, о чем очень сожалеет. Однако даже Киркорову она не сообщила реальную причину своего отсутствия на празднике.

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"Именно поэтому в том году меня не было на юбилее Филиппа Киркорова. Я даже не могла сказать ему, что еду встречать в Брест маму. Кстати, мама до этого никогда в жизни в Москве не была", - резюмировала Повалий.

Что Таисия Повалий говорит о войне в Украине

Еще с 2014 года артистка активно выступала на территории страны-агрессора, игнорируя оккупацию Крыма, а также Донецкой и Луганской областей.

После начала полномасштабной войны она продолжила свою деятельность на территории РФ, и даже цинично пела на украинском языке в то время, пока Россия обстреливала мирные украинские города и убивала людей.

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