Украинский артист прокомментировал заявление певицы о том, что "Россия спасает украинский народ".

Певица Таисия Повалий на днях заявила, что считает лидера страны-агрессора Путина своим спасителем, а также сказала, что Россия "избавляет мир от нацизма". На это скандальное заявление отреагировал украинский артист Павел Зибров, который послал Повалий вслед за русским кораблем.

"Для меня ее нет. Нет такого человека, такой певицы, такой гражданки Украины. Считаю, за такую риторику нужно лишать не только звания народной артистки Украины, но и гражданства Украины", - прокомментировал музыкант, пишет издание "Обозреватель".

Он добавил, что после таких слов Повалий должна забыть о дороге в Украину - теперь у нее совсем другой путь - вслед за русским кораблем.

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"Пускай живет в своей родной России и никогда не ступает на украинскую землю. Вслед за русским кораблем дорога", - добавил Зибров.

Что Повалий говорит о войне в Украине

Не секрет, что Таисия Повалий отказалась от своей родины (она родилась в селе Шамраевка Киевской области). Свой выбор артистка сделала еще в 2014 году, когда продолжила выступать на территории страны-агрессора после оккупации Крыма и значительной части Луганской и Донецкой областей.

Не стало поводом "открыть глаза" и начать говорить правду о войне и то, что в 2022 году российские войска начали бомбить ее родную Киевскую область. В это время она цинично пела в Кремле песни на украинском языке.

К слову, видимо, Повалий нашла себе другую родину. На фестивале "Славянский базар" в Витебске она заявила, что считает Беларусь своей творческой родиной. Про Украину предательница даже не упомянула.

В одном из своих интервью спустя пять месяцев после начала полномасштабной войны Таисия мельком сказала о ситуации в Украине, однако не произносила слова "война" - все происходящее здесь она назвала "сложными временами".

"Я понимаю, что времена сложные. Поэтому кто, если не я, буду нести добро, свет и любовь?" - сказала знаменитость.

А вот ее сын Денис Повалий после такого открестился от звездной матери, и попросил не приписывать ему ее выступления в Кремле.

"Моя бабушка Нина в двухлетнем возрасте сидела в окопе под дулом нацистского пистолета, её отец Данило с войны не вернулся. Папу другой бабушки Ангелины, что была почти на 20 лет старше, уничтожили при приходе советской власти. Мой отец Володя отправился на войну в Афганистан, тоже никаких отмечаний вывода войск не помню, только грусть в глазах от воспоминаний. Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, ее история, и я к ней отношения не имею", - написал Денис Повалий.

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