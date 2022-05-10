Музыкант попросил не приплетать к нему выступления его родительницы.

Сын украинской певицы Таисии Повалий Денис прокомментировал выступление мамы на концерте к 9 мая в России. Мужчина поделился историей о том, что его семья испытала на себе все последствия Второй мировой. Об этом он написал в Instagram-блоге.

"Моя бабушка Нина в двухлетнем возрасте сидела в окопе под дулом нацистского пистолета, её отец Даныло с войны не вернулся. Папу другой бабушки Ангелины, что была почти на 20 лет старше, уничтожили при приходе советской власти. Мой отец Володя отправился на войну в Афганистан, тоже никаких отмечаний вывода войск не помню, только грусть в глазах от воспоминаний", - написал Денис Повалий.

В конце он попросил не связывать с этим рассказом выступление его мамы Таисии Повалий, которая исполнила "Пісню про рушник" на концерте в России.

"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, ее, история и я к ней отношения не имею", - резюмировал Денис.

Напомним, Повалий 9 мая оскандалилась своим выступлением в РФ. Украинская певица Таисия Повалий, которая упорно молчит о войне в Украине, выступила на концерте в Москве, приуроченному Дню победы.

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