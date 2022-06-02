Наталка Денисенко рассказала, что писала Байрак в начале войны.

Украинская актриса Наталка Денисенко заявила, что в первые дни войны писала режиссеру Оксане Байрак, но та ее заблокировала.

Денисенко пыталась выяснить, почему Байрак поддерживает президента РФ Владимира Путина. Поэтому она решила написать ей в личные сообщения.

"Оксана Байрак меня заблокировала сразу, когда я ей написала еще в начале войны: "Что вы говорите?". Она заявляет, что Украина виновата в этой войне. И "мы должны быть с братским народом вместе" и все такое. Этим должны уже заниматься СБУ. Если человек заявляет, что Украина должна быть оккупирована Россией, то за это должна быть криминальная ответственность, потому что это измена государству", – сказала Денисенко в интервью Алине Доротюк.

Также она отметила, что таким людям как Байрак нужно запретить въезд в Украину. А если у них в Украине есть родственники, то стоит давать им только временную визу.

"Нельзя пускать этих людей в нашу страну, им нечего здесь делать... Они нас ненавидят. Мы их ненавидим по понятным причинам, потому что геноцид украинского народа происходит сейчас. А они нас чего? Я допускаю, что, возможно, есть хорошие россияне, но пусть они живут не в Украине", – высказалась Денисенко.

Напомним, ранее Наталка Денисенко рассказала, как война повлияла на ее отношения с мужем-военным.

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