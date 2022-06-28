Режиссер, сценарист и продюсер, которая оскандалилась своей позицией касательно России, рассекретила свою геолокацию.

Именитая украинская режиссер, сценарист и продюсер Оксана Байрак, которая известна своей одобряющей позицией касательно РФ, сейчас находится в Одесской области. Геолокацию всем подписчикам она рассекретила опубликовав скриншот, на котором видно, что регионе отменили воздушную тревогу.

Снимок, опубликованный Оксаной, сделан в лифте. Судя по подписи, она спускалась в укрытие, чтобы там переждать опасный период.

"Она была недурна собой, даже спускаясь в бомбоубежище. И возвращаясь. Домой. Какие-то ярмарки краски. Честное слово", - написала звезда.

Отметим, в январе 2022 года Оксана Байрак опубликовала архивные снимки, раскритиковав украинскую власть. Она написала, что родилась в СССР и считает это самым большим счастьем.

Напомним, украинская актриса Наталка Денисенко заявила, что в первые дни войны писала режиссеру Оксане Байрак, но та ее заблокировала. Денисенко пыталась узнать у коллеги по шоу-бизнесу, почему та поддерживает президента РФ Владимира Путина.

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