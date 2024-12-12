Фанат диктатора выдал, что артистка и ее творчество якобы сейчас никому не интересны.

Российский актер и ведущий-путинист Оскар Кучера, который ранее отказался порвать американский паспорт сына и выдал "гениальную отмазку", резко высказался об известной латвийской артистке Лайме Вайкуле. Сторонник политики Кремля публично унизил исполнительницу, которая выступает против войны, и обозвал ее "прогнившим лаймом".

На днях Вайкуле объявила, что ее концертный тур по Германии отменен. На это отреагировал любитель диктатора. Как сообщают СМИ, гневное высказывание в сторону певицы Кучера оставил на своей странице в Instagram.

Он убежден, что знаменитость и ее творчество якобы никому не нужны в Европе. Более того, путинист не обошелся только таким унижением, он решил обозвать публично Лайму. В частности, Кучера назвал звезду "прогнившим лаймом".

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"Все закономерно. Никому этот прогнивший лайм не нужен. Это она в своих фантазиях мировая звезда, а по сути... ну вы поняли!" - выдал очередную порцию бреда фанат Путина.

Оскар известен своими высказываниями в стиле кремлевской пропаганды. После начала полномасштабного вторжения он стал на сторону страны-агрессора и публично заявил, что поддерживает нападение оккупантов. Кроме того, Кучера активно высказывается о российских артистах, которые выехали из РФ или поддержали Украину в войне.

Что касается Вайкуле, то она свою проукраинскую позицию продемонстрировала еще в 2018 году. Тогда певица отказалась выступать в аннексированном Крыму даже за большой гонорар. Она подчеркнула, что вернется на полуостров только тогда, когда он снова станет украинским. В начале большой войны звезда публично осудила кровавую политику Кремля и отреклась от РФ.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле обратилась к россиянам и попыталась им донести правду о войне. Артистка объяснила, что произойдет с Россией, если она не остановится.

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