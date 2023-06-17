Фанат Путина заявил, что не станет отказываться от гражданства США для своего ребенка, так как считает это "популизмом".

Российский актер Оскар Кучера, который открыто поддерживает путинский режим и оккупантов, дал интервью пропагандисту Борису Корчевникову. Он рассказал о своей позиции, а также попытался объяснить, почему у его младшего сына до сих пор американское гражданство. Его наследник родился в Майами, а сам актер утверждал, что было бы глупо не воспользоваться возможностью получить для него паспорт США.

Корчевников предложил Кучере демонстративно порвать документ и "откреститься" от США. Однако путинист заявил, что не станет лишать своего сына американского гражданства, так как считает это "популизмом".

Корчевников пытался убедить Кучеру в том, что США является "врагом" РФ. Но фанат Путина выдал, как отметили в сети, "гениальную отмазку".

"Америка нам не враг. Правительство Америки, которое на сегодняшний день восседает на троне - враг. Давайте не путать", - заявил актер.

Кучера не стал слушать "аргументы" Корчевникова, который рассказывал о "сатанизме". Пропагандист заявлял, что паспорт подразумевает то, что его владелец поддерживает идеи страны. Однако актер с этим не согласился.

"Это просто бумажка. Потому что кто-то когда-то решил, что только с этой бумажкой можно жить. Я вообще против паспортов", - утверждает Кучера.

Реакция сети

Комментаторы насмехаются над путинистом и его "двойными стандартами". Пользователи, обсуждая видео с Кучерой в Telegram-каналах, пишут:

"Это уже даже не двойные стандарты"

"Гениальная отмазка, мастер переобувания!"

"Лицемерие за гранью человеческого понимания".

Что Кучера говорит о войне

Путинист не скрывает свою позицию. В скандальном интервью Юрию Дудю Кучера говорил, что он поддерживает российских военных. Помимо этого, он осуждает звезд, которые высказались против войны в Украине и выехали из РФ.

Не так давно Кучера "прошелся" по Пугачевой и Галкину. Он заявил, что им стоит "молчать", если они решили уехать.

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