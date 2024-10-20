Артистка объяснила, что произойдет с РФ, если она не остановится.

Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле, которая осудила путинский режим и поддержала Украину в войне, публично обратилась к жителям страны-агрессора. Артистка в очередной раз попыталась открыть россиянами глаза на то, какие на самом деле преступления совершают оккупанты в Украине.

Исполнительница убеждена, что на россиян давит Кремль, который готов на все ради собственной цели. Путин и его приспешники не стесняются врать, а народ, который не может адекватно оценить ситуацию, слепо верит им. Знаменитость подчеркнула, что в войне между Украиной и РФ виновата только одна сторона, и никакие НАТО или ЕС не причастны к нападению России.

"На вас давят, я понимаю, но у каждого человека есть репутация. Вот когда-нибудь в жизни вы видели, чтобы я солгала? А разве я когда-нибудь кому-нибудь желала плохого? Я хочу вам сказать, что то, что сейчас происходит, это ненормально, вы не можете верить в то, что нападение на Украину - это из-за НАТО или потому, что иначе бы украинцы напали бы на вас. Это неправда", - сказала Вайкуле.

Также она спрогнозировала, что ждет россиян в будущем, если они не остановятся. По ее словам, жители террористического государства совсем скоро могут стать черствыми. Последствия войны, по ее мнению, придется решать всем и сейчас вторжение РФ касается всего мира, а не только двух стран. Лайма подчеркнула, что сейчас уже никому не получится быть "вне войны".

"Поверьте мне, не теряйте сопереживание, не становитесь черствыми, не думайте, что любая драка может закончиться только тем, что пострадал один человек, обычно, страдают оба. Но поймите, что война - это плохо, поэтому будем работать над любовью, работать над собой и не потеряем вот это сопереживание друг к другу", - призвала певица.

К слову, свою позицию относительно войны Вайкуле продемонстрировала еще в 2018 году. Тогда звезда отказалась выступать в аннексированном Крыму даже за большой гонорар. В начале полномасштабного вторжения она публично осудила кровавую политику Кремля и отреклась от РФ.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле объяснила, почему спела на украинском. Артистка во время одного из выступлений исполнила новую украинскую композицию.

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