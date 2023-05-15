Звезда сериала "Интерны" высказался о недавнем приезде Аллы Борисовны в Москву.

Недавно Алла Борисовна Пугачева посещала Москву с целью попрощаться с кутюрье и близким другом Валентином Юдашкиным. Ее приезд стал предметом для обсуждений - пропагандисты взбунтовались, поскольку Примадонне устроили действительно теплый прием.

Сейчас один из главных соратников кремлевских убийц Иван Охлобыстин заявил, что жизнь без Аллы Пугачевой в России не остановилась, и звезда должна как можно скорее это осознать.

"Пугачева, во-первых, была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. Потом пришла вторая, ещё более ужасающая мысль, которая её посетила уже, наверное, в отъезде, - что без неё это всё может дальше продолжаться. Она раньше не допускала этой мысли. Без неё, действительно, сложно себе представить предшествующую культуру", - сказал Охлобыстин в комментарии росСМИ.

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Не оставил без внимания путинист и мужа Аллы Борисовны. Он заявил, что считает Максима Галкина очень "скользким типом".

"Галкин? Есть такой тип людей. Без мыла, как говорится… Это не к тому, что вы все подумали, а просто чисто по административной линии", - подчеркнул Иван Охлобыстин.

Отметим, Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию после того, как Путин развязал убийственную войну на территории Украины. Сейчас звездное семейство живет в Израиле. Юморист Галкин заявил, что поддерживает нашу страну, а также в своем блоге неоднократно рассказывал поклонникам о том, что именно по приказу Кремля умирают мирные украинцы.

Напомним, в Сочи отменили концерт "Би-2" после скандальных высказываний фронтмена о России.

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