Мероприятие должно было состояться 12 августа, но теперь этого не произойдет.

В городе Сочи отменили концерт группы "Би-2", который планировался на середину августа. Также не состоится концерт в Москве, который анонсировали на 10 июня. Причиной тому стали скандальные высказывания Егора Бортника, известного как Лева Би-2, сообщают росСМИ.

В своем Instagram-блоге он открыто обвинил Россию в убийствах мирных украинцев, а также заявил, что не планирует возвращаться на территорию страны-агрессора.

"Вы - убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими с Украиной и Европой. Все, что вызывает сейчас путинская Россия - только омерзение и брезгливость. Я ни одного слова забирать не собираюсь. Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила нашу страну. Читайте ваши "мракобесные" лекции в военкомате", - написал Лева в ответ на комментарий фолловера, который поздравил его с Днем победы.

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Пропагандистские СМИ сообщили, что российские активисты обратились в Генпрокуратуру РФ и СК России с просьбой проверить членов музыкальной группы "Би-2" на предмет финансирования ВСУ и дискредитации ВС РФ. Также поступило прошение признать Егора Бортника иноагентом.

Сами звезды пока никак это не комментировали. Сейчас "Би-2" находятся в США, где проводят масштабный тур.

Ранее в сети появилась информация, что группе "Би-2" хотят запретить въезд в Россию.

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