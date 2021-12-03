Никита Пресняков сыграл главную роль в спектакле "Безымянная звезда".

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сыграл главную роль в спектакле "Безымянная звезда". Посмотреть игру внука пришла его звездная бабушка, ее внешний вид вызвал волну восторженных оценок в сети.

Снимок с 72-летней Пугачевой опубликовала в Instagram певица и жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

На фото можно увидеть, что Пугачева пришла на спектакль в вязаном свитшоте и светлых молодежных джинсах. На ее голове нет привычного парика и можно увидеть ее настоящие волосы.

"Это спектакль-мюзикл, яркий, музыкальный с драматическими нотками! Прекрасное послевкусие, позитивные эмоции, вера в свою мечту, много музыки, песен и танцев!!! Рекомендую!", - пишет Проскурякова.

В комментариях под фото пользователи восхитились внешностью и стилем Пугачевой. "Аллочка Борисовна как всегда необыкновенная красотка!", "Алла Борисовна, все цветет, Такая молодежная, стильная, стройная!", "Представляю в каком восторге были артисты, когда увидели Аллочку Борисовну", "Алла восхитительна", - написали они.

Алла Пугачева: чем она известна

72-летняя Алла Пугачева - советская и российская эстрадная певица, в ее репертуар входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, казахском, украинском языках, а её дискография насчитывает 19 студийных альбомов.

В 2010 году Примадонна прекратила гастрольную деятельность, однако не отошла от активной творческой деятельности.

Замужем за Максимом Галкиным. Имеет двух дочерей, сына и троих внуков.

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Автор: Виолетта Орлова