Для выхода в свет Примадонна предпочитает парики и шиньоны.

Известная певица Алла Пугачева и ее 8-летняя дочка Лиза исполнили импровизацию в четыре руки на рояле.

Кадрами с Примадонной на своей странице в Instagram поделился ее супруг Максим Галкин. "Лиза и Алла, совместные импровизации", - подписал ролик муж исполнительницы.

Конечно, многие пользователи сети начали расхваливать Аллу Борисовну и ее дочь. Но есть еще одна деталь на видео, на которую сложно не обратить внимание: куда подевалась пышная шевелюра Пугачевой, ее волосы совсем тоненькие, от привычной копны не осталось и следа. Это в который раз подтверждает слова о том, что звезда - любительница шиньонов и париков.

Алла Пугачева: чем она известна

Пугачева - советская и российская эстрадная певица, в ее репертуар входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, казахском, украинском языках, а её дискография насчитывает 19 студийных альбомов.

В 2010 году Примадонна прекратила гастрольную деятельность, однако не отошла от активной творческой деятельности.

Замужем за Максимом Галкиным. Имеет двух дочерей, сына и троих внуков.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова