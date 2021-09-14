Врачи обнаружили опухоль в желчном пузыре.

У 30-летнего российского музыканта Никиты Преснякова обнаружили доброкачественную опухоль в желчном пузыре.

Артист рассказал, что из-за опухоли и диеты он резко похудел. А также на его физическую форму повлияли и регулярные тренировки, так как он участвует в шоу "Ледниковый период".

"Диета "стол номер 5" и еще из-за полипов желчного пузыря", - прокомментировал свое похудение Пресняков.

Также музыкант пожаловался на то, что многие называют его бездельником, но он себя таким не считает. По словам Никиты, он не только тренируется для шоу, но и доделывает второй альбом своей группы Multiverse, а также монтирует клипы на заказ.

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"Какой же я бездельник… уж лучше бы на завод шел работать", - пошутил Никита.

Кто такой Никита Пресняков

Никита Пресняков - это сын певца Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой.

21 октября 2014 года Никита на церемонии награждения "Прорыв года-2014" по версии журнала MODA topical получил награду в номинации "Дебют". В 2015 году спел дуэтом вместе с Владимиром Пресняковым-младшим и снялся в клипе "Сердце пленных не берёт".

В 2021 году вышел клип-кавер на легендарный хит американской рок-группы Evanescence "Bring me to life", в котором участвовал и Никита совместно с блоггером и певицей Ольгой Зиминой. Сейчас он является солистом группы Multiverse.

Известно, что 27 июля 2017 года женился на Алене Красновой, с которой позже поселился в квартире, подаренной им Аллой Пугачевой.

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Автор: Диана Могилевич