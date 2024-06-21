Она позволяет себе быть уязвимой.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что в последнее время начала испытывать психологическое выгорание из-за того, что уже более двух лет пытается справиться с агрессией Кремля.

В такие моменты она понимает, что ей нужен отдых.

"Я стараюсь использовать момент эффективно, потому что иногда, когда мы думаем, что отдохнули, на самом деле это не так", - сказала Зеленская в интервью The Telegraph.

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Она добавила, что старается не показывать детям свою усталость, потому что, глядя на своих родителей, они должны быть уверены в том, что все будет хорошо. Бывало такое, продолжила первая леди, что она просыпалась ночью с тревогой.

"Это были самые ужасающие моменты, и хорошо, что это произошло ночью, потому что никто из моих детей этого не видел, потому что я всегда должна быть для них источником уверенности", — призналась она.

При этом, оставаясь наедине с собой, Зеленская позволяла себе быть уязвимой.

"Пару раз я позволяла себе плакать, когда было невыносимо грустно, но я делала это сознательно, потому что знаю, что мне нужно нырнуть глубоко на дно, чтобы найти в себе силы толкаться, и тогда я снова смогу плавать", — сказала она.

Напомним, ранее Елена Зеленская в символической вышиванке встретилась с Брижит Макрон в Париже.

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