Первая леди Украины выбрала классический костюм для важного события.

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла с деловым визитом в Турцию. Супруга президента показалась в стильном образе и выглядела непревзойденно.

Зеленская приехала в Стамбульский университет, где уже более 7 лет готовят турецких специалистов по украинскому языку и литературе. Там она познакомилась со студентами и преподавателями. Первая леди выразила благодарность декану литературного факультета Севтап Кадиоглу за развитие украинистики.

А также она передала украинские книги университету, в которых рассказывается о нашей стране. Они пополнят Украинскую книжную полку, которую открыли в 2023 году.

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"Они не только будущие (или, скорее, уже нынешние) переводчики, а специалисты международных отношений, которые знают, любят, продвигают и будут продвигать украинское, будут способствовать тому, чтобы в Турции лучше понимали Украину, - и наоборот", - написала Елена о студентах.

Для важного события супруга главы государства выбрала деловой, но в то же время изысканный и стильный образ. Она примерила голубой костюм, который состоял из приталенного жакета и прямых брюк со стрелками.

Свой "лук" Зеленская дополнила интересным акцентом - белым платком. Он был вшит в лацкан жакета. Также Елена была в туфлях-лодочках кремового цвета на шпильке.

Первая леди, как всегда, сделала сдержанный макияж, а волосы заплела в пучок. Она добавила аксессуары в виде маленьких серебряных сережек.

Напомним, ранее Елена Зеленская затмила всех модной вышиванкой во время визита в США.

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