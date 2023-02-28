Она уже показала фото из больничной палаты.

Продюсер Елена Мозговая рассказала, что попала в больницу. Оказалось, что она перенесла операцию.

На своей странице в Facebook Мозговая сначала показала фото с катетером в руке. Она не стала раскрывать подробностей, однако намекнула, что ей сделали операцию.

"Все будет хорошо, из наркоза вышла. Всем здоровья", - написала Мозговая.

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Впоследствии продюсер разместила фото из больничной палаты. Мозговая рассказала, что она лежала в больнице, однако даже в палате думала о доме. Ведь там ее ждала посылка, продюсер помогает украинским военным и собирала средства, чтобы приобрести для них одежду.

На фото Мозговая выглядит хорошо. Она как будто бы немного уставшая, однако пытается улыбаться.

Кроме этого, подруга Мозговой рассказала на ее странице, что продюсер перенесла операцию. После анестезии она написала ей сообщение. В нем говорилось о вещах для военных.

Кто такая Елена Мозговая

Олега Мозгова родилась 9 февраля 1974 года. Ее отец - известный украинский певец Николай Мозговой. Продюсер была гражданской женой певца Александра Пономарева, однако в начале 2000 они разорвали отношения. У них есть общий ребенок.

Летом 2022 года она рассказывала о болезни, из-за которой ей пришлось прощаться с жизнью. У нее была болезнь Лайма (клещевой боррелиоз).

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