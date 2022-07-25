Алена рассказала о тяжелом испытании, которое ей пришлось пройти около года назад.

Известный украинский продюсер Алена Мозговая рассказала о болезни, из-за которой ей пришлось прощаться с жизнью. У себя в Facebook она выложила фотографию рассвета и написала, что он мог стать последним для нее.

Знаменитость поделилась, что у нее была болезнь Лайма (клещевой боррелиоз).

"Невероятные боли, которые принесла мне болезнь Лайма и которые ничем, никаким обезболивающим невозможно было утолить, меня доводили до мыслей, что нужно завершать этот земной путь… В ту ночь мне было особенно плохо… Я не могла ни сидеть, ни стоять. Ходила по комнате, всматривалась в этот пейзаж и считала минуты, чтобы можно было принять обезболивающее, действовавшее максимум минут двадцать. А дальше снова по кругу каждые три часа. Эта ночь и рассвет на фото могли стать последними, но не стали благодаря Соле (младшая дочь Алены, - УНИАН). В тот момент, когда уже было невыносимо, я посмотрела на свою спящую красавицу и поняла, что пока она без меня не выживет в этом мире. Я должна найти в себе силы жить хотя бы ради нее", - написала Мозговая.

Мотивация жить ради собственной маленькой дочери сработала, и через несколько дней состояние продюсера начало улучшаться.

"Мое парализованное лицо понемногу начало меня слушаться, лечение действовать и боли отступать", - объяснила Алена.

Напомним, продюсер Мозговая сорвалась на российскую группу "Ногу свело", которая назвала Украину "второй половиной".

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