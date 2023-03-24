Звезда вспомнила о своем участии в проекте "Фабрика звезд. Россия-Украина" 11 лет назад.

Певица MamaRika впервые рассказала, как Повалий унижала украинских артистов на съемках шоу "Фабрика звезд. Россия-Украина" в 2012 году. Как оказалось, тогда Таисия специально занижала оценки некоторым участникам. Об этом звезда вспомнила в интервью Gloster FM:

"Я ее не воспринимаю и сейчас за все, что она сделала. Еще тогда, когда в Украине она считалась артисткой, мы думали, что она наша, извиняюсь, это г*вно сидело в жюри и нас мочило. Своих украинских артистов. Логично, если ты наша, то ты своих поддерживаешь всеми силами. А она нам ставила 1-2 балла. Она нас сливала, потому что ей сказали это делать. Продажное г*вно, я не могу себя сдержать".

Тогда MamaRika пыталась решить проблему локально и жаловалась Игорю Лихуте - тогдашнему мужу Таисии Повалий и продюсеру, однако это ситуацию не исправило.

"Время расставило все на свои места… Она нас мочила жестко, я потом подходила к ее мужу Лихуте и говорила: "Что вы творите? У вас совесть есть? Мы свои". Мы скандалили. Эта гниль еще тогда проявлялась", - добавила артистка.

Где сейчас Таисия Повалий

После 24 февраля 2022 года украинская певица, которая, судя по всему, уже давно считает себя российской, ни разу не говорила о том, что по приказу Кремля ежедневно бомбят мирные украинские города. Более того, она подыгрывала кремлевской пропаганде, рассказывая о "ф*шизме в родной стране".

Напомним, в России массово отменяют концерты путинистки Повалий.

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