Артистка цинично молчит о том, что по приказу Путина российские военные бомбят мирных украинцев.

Имя Таисии Повалий навсегда останется в истории украинского шоу-бизнеса в разделе с главными предателями. Артистка, которая некогда имела огромный фан-клуб и собирала полные концертные залы, теперь является одной из самых нежеланных здесь.

Всему виной деньги, на которые она повелась в России, забыв о морали и о своей родине. С 2014 года она молчала об аннексии Крыма, оккупации части Донецкой и Луганской областей, об обстрелах мирных жителей Востока. Не решилась она высказать свое мнение и в начале полномасштабной войны, бросив на произвол судьбы своих сограждан.

И лишь недавно решилась начать восхвалять Путина в своих интервью, рассказывая как "8 лет бомбили Донбасс" якобы совсем другие люди.

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Что Таисия Повалий говорит о войне в Украине

Повалий, как и некоторые другие звезды-предатели, после событий 2014 года не перестала жить и работать в России. Она активно гастролировала, зарабатывала деньги, выступала в Кремле. Из-за этого она лишилась многих поклонников в родной Украине, но ее это, похоже, вообще не волновало.

И это все при том, что с 2012 по 2014 год Повалий была народным депутатом Украины, а значит должна была в первую очередь отстаивать интересы своей страны, а не убегать и искать способы наживаться на чужом горе.

После 24 февраля 2022 года Таисия не изменила свою жизнь, не одумалась и даже не попыталась во всем разобраться - она продолжала активно выступать в России, и даже опускалась до того, чтобы позорно петь там песни на украинском языке.

Например, на концерте в Кремле в честь 9 мая она исполнила "Пісню про рушник", а в августе на концерте в Новосибирске исполнила "Черемшину". Как на это реагировала публика - сложно сказать, однако раз продажная Повалий на такое решилась, значит "добро сверху" получила.

К слову, на мероприятии в Витебске путинистка заговорила о том, что считает своей творческой родиной именно Беларусь. О войне на своей настоящей родине артистка упоминала, но назвала это "сложными временами". Это было в интервью спустя пять месяцев после начала полномасштабного вторжения.

"Я понимаю, что времена сложные. Поэтому кто, если не я, буду нести добро, свет и любовь?" - сказала знаменитость.

Уже в 2023 году в одном из своих интервью Таисия Повалий выдала - Россия ее защищает, а Владимир Путина для нее - особый человек:

"Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей... Я ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба. Владимир Путин для меня – этот тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд".

После этого многие украинские звезды призвали забрать у нее гражданство. Например, певец Павел Зибров сказал: "Пускай живет в своей родной России и никогда не ступает на украинскую землю. Вслед за русским кораблем дорога".

Напомним, как Ани Лорак превратилась с любимой певицы в главную предательницу Украины.

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