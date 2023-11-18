В последний раз подобные сюрпризы певец делал аж семь лет назад.

Украинская блогерша и жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, какой сюрприз подготовил ей муж. Последний раз такие неожиданные подарки любимый делал ей 7 лет назад.

Как рассказала Екатерина в своем Instagram, Павлик не скуп на подарки, но сюрпризы в их паре случаются редко. Репяхова призналась, что этот подарок от любимого "приятно шокировал".

"Мне муж сделал сюрприз. Подарок, о котором ничего не говорил. Это третий сюрприз за восемь лет. Последний сюрприз он мне делал в 2016 году. Не знаю, что на него нашло. Но я была приятно шокирована", - рассказала Екатерина.

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Павлик подарил жене подвеску с кулоном в виде сердца. В середине сердца две фотографии: на одном снимке изображены Екатерина Репяхова и Виктор Павлик только вдвоем, а на другом – супруги с сыном.

"Тот самый сюрприз от мужа. Просто оставил эту коробочку на комоде", - раскрыла подробности Катя.

Потрясенная подарком женщина сразу надела подарок и показала, как кулон выглядит на ее шее.

История отношений Виктора Павлика и Екатерины Репяховой

Катя была фанаткой Павлика. Она ездила за ним по многим городам и не пропускала ни одного его выступления. Она не осталась незамеченной. В 2020 году Павлик и Репяхова поженились. В браке у них родился сын Михаил, у которого есть проблемы со здоровьем.

Несмотря на все проблемы, заметно, что пара очень счастлива вместе.

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