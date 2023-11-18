Украинская блогерша и жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, какой сюрприз подготовил ей муж. Последний раз такие неожиданные подарки любимый делал ей 7 лет назад.
Как рассказала Екатерина в своем Instagram, Павлик не скуп на подарки, но сюрпризы в их паре случаются редко. Репяхова призналась, что этот подарок от любимого "приятно шокировал".
"Мне муж сделал сюрприз. Подарок, о котором ничего не говорил. Это третий сюрприз за восемь лет. Последний сюрприз он мне делал в 2016 году. Не знаю, что на него нашло. Но я была приятно шокирована", - рассказала Екатерина.
Павлик подарил жене подвеску с кулоном в виде сердца. В середине сердца две фотографии: на одном снимке изображены Екатерина Репяхова и Виктор Павлик только вдвоем, а на другом – супруги с сыном.
"Тот самый сюрприз от мужа. Просто оставил эту коробочку на комоде", - раскрыла подробности Катя.
Потрясенная подарком женщина сразу надела подарок и показала, как кулон выглядит на ее шее.
История отношений Виктора Павлика и Екатерины Репяховой
Катя была фанаткой Павлика. Она ездила за ним по многим городам и не пропускала ни одного его выступления. Она не осталась незамеченной. В 2020 году Павлик и Репяхова поженились. В браке у них родился сын Михаил, у которого есть проблемы со здоровьем.
Несмотря на все проблемы, заметно, что пара очень счастлива вместе.