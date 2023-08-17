У мальчика обнаружили стоматит.

Супруга украинского артиста Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - рассказала, что вчера ее утро началось не с кофе, а с похода к педиатру. Ночью у их двухлетнего сына Михаила подскочила температура.

Температура под 40 градусов и больше никаких симптомов стали поводом для беспокойства звездных супругов, поэтому уже утром они отвезли ребенка в клинику.

Врач обследовал ребенка и сообщил, что у Михаила стоматит (воспаление полости рта и губ, - УНИАН).

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"До садика Миша так часто не болел. Это факт. Но сохраняем спокойствие и продолжаем жить. Чем раньше он познакомится со всеми вирусами - тем лучше", - написала Репяхова.

Врач назначила ребенку лечение, и уже совсем скоро ему стало лучше. Температура у Миши прошла. Однако через какое-то время все повторилось.

В результате Репяхова сообщила, что они будут сдавать анализ мочи, чтобы исключить другие инфекции.

Напомним, Виктор Павлик перенесет серьезную операцию.

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