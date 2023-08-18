В их отношениях был кризис.

Блогерша Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками историей своей семьи с певцом Виктором Павликом. Оказывается, у них был период, когда они расставались.

Несколько лет назад пара могла раз и навсегда разойтись, однако им хватило мудрости и терпения, чтобы сохранить отношения. К тому же у них маленький сын Миша, который, скорее всего, тоже сдерживал пару от окончательного разрыва.

Во время кризиса в отношениях с мужем Репяхова поехала в Черкассы на концерт Тины Кароль. Она признается, что слушала песню "Выше облаков" и не могла сдержать слез.

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"Мы расходились с Виктором Павликом, когда я была в Черкассах на концерте у Тины Кароль. Слушала песню "Выше облаков" и думала, что это о нас. И что это действительно конец нашей истории. Сильно плакала весь концерт", – поделилась Репяхова.

История отношений Виктора Павлика и Екатерины Репяховой

Катя была фанаткой Павлика. Она ездила за ним по многим городам и не пропускала ни одно его выступление. Она не осталась незамеченной. В 2020 году Павлик и Репяхова поженились. В браке у них родился сын Михаил, у которого есть проблемы со здоровьем.

Несмотря на все проблемы, заметно, что пара очень счастлива вместе.

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