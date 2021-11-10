Людмила Дороднова очень хотела попасть в дом Примадонны.

Известная домработница в сфере российского шоу-бизнеса Людмила Дороднова мечтала попасть на работу к Примадонне. В 1979 году ее мечта осуществилась, но их первое знакомство получилось достаточно эпичным.

Об этом сообщает "Собеседник".

"Я приперлась к Алле с бутылкой коньяка. Пугачева эту нашу встречу везде всегда вспоминала, да и по сей день вспоминает. Ну, а что, с пустыми руками идти к ней было не удобно, конфеты не все любят, а коньяк всегда пригодится", - вспомнила Людмила.

Вот только в 2005 году Дороднова ушла из дома Примадонны, так как звезда на тот момент разводилась с артистом Филиппом Киркоровым. Домработница решила остаться с ним. При этом Людмила часто вспоминает годы, прожитые с Пугачевой. По ее словам, она была свидетельницей ее личной жизни, развития карьеры и помнит даже те времена, когда в жизни Пугачевой появился Максим Галкин.

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Автор: Диана Могилевич