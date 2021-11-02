В свои 72 года Алла Борисовна выглядит потрясающе. Она помолодела возле Галкина и сменила прическу и цвет волос на более стильные.

72-летняя российская певица Алла Пугачева в последние годы заметно преобразилась и кардинально сменила свой стиль.

Рассказываем, как менялись прически Примадонны с начала творчества "женщины, которая поет", до сегодня.

Читайте такжеАлла Пугачева вышла в свет в стильном костюме (фото)В начале творческого пути Алла Борисовна предпочитала пышную кудрявую шевелюру темного либо рыжего оттенка. Кроме того, она страдала от лишнего веса, его она старалась скрывать под черными балахонами. Это очень старило артистку. Да и сама прическа отнюдь ее не молодила. Ниже приводим подборку фото "ранней" Пугачевой, такой, какой ее запомнило большинство:

После замужества с Максимом Галкиным и появления их общих детей от суррогатной мамы - Лизы и Гарри - Примадонна всерьез занялась здоровьем и внешним видом. Певица сильно похудела, ее не раз критиковали за чрезмерную худобу. Но вместе с тем, она заметно помолодела. Сменила она и прическу, и цвет волос. Она предпочитала теплый блонд, гладкие волосы либо аккуратные полусобранные локоны.

А в 2021 году Алла Борисовна решилась на скандинавский блонд, который ей очень к лицу. А еще ее молодит челка.

Алла Пугачева: самые известные песни артистки

С песней "Арлекино" (1977 год) к Алле Борисовне пришли слава и успех. Эта композиция и считается стартовой в сольной карьере певицы.

Композиция "Не отрекаются любя" (1977) стала любимой у многих поклонников творчества Примадонны. Сама же Алла Пугачева якобы называла ее главной в своем репертуаре.

В 1978 году Пугачева спела песню "Так же, как все". Она стала так популярна, что в 2010 году группа "А-Студио" записала кавер на этот хит.

Следующим мегахитом Примадонны стала композиция "Ты на свете есть" (1983 год). Кстати, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте в 1997 году написала кавер на эту песню.

"Айсберг" (1983) - тут слова излишни. Все знают этот хит.

В 1985 году Пугачева спела свой новый хит "Миллион алых роз", который, кстати, перепел в 2018 году Егор Крид.

Вышедшую в 1994 году песню "Любовь, похожая на сон" в свое время Пугачева посвятила супругу Филиппу Киркорову.

Среди популярных песен Аллы Пугачевой - и "Позови меня с собой" (1998).

В ответ на обвинения в пиарном романе Пугачевой с Галкиным звездная пара решила записать песню. Так и вышел новый игривый хит - "Будь или не будь" (2006).

В 2007 году вышел фильм "Ирония судьбы. Продолжение", сандтреком к которому стала лирическая композиция Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте "Опять метель".

В свой 65-й день рождения Примадонна российской эстрады решилась на смелый поступок: представила клип на песню "Нас бьют, а мы летаем", в который вошли кадры разгона оппозиционных митингов и акций протестов в разных регионах России.

Автор: Виолетта Орлова