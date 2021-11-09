Психолог Валентин Малиновский назвал их брак фикцией.

Российская звезда Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин уже много лет состоят в официальном браке и воспитывают двойняшек от суррогатной матери - Лизу и Гарри. В своих социальных сетях они показывают свою идеальную и счастливую жизнь.

Вот только психолог Валентин Малиновский уверен, что это всего лишь иллюзия, созданная для привлечения аудитории. Ведь в их браке есть много противоречий, одно из которых - большая разница в возрасте.

"Не думаю, что между ними была невероятная страсть. Но для большинства людей такая форма – из области фантастики. Лично я считаю, что договорной брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина – брак будущего. В скором времени такая форма будет распространенной", - раскрыл секрет отношений пары Малиновский в комментарии "ЭГ".

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Алла Пугачева: личная жизнь

Примадонна была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

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Автор: Диана Могилевич