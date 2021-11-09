Российская звезда Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин уже много лет состоят в официальном браке и воспитывают двойняшек от суррогатной матери - Лизу и Гарри. В своих социальных сетях они показывают свою идеальную и счастливую жизнь.
Вот только психолог Валентин Малиновский уверен, что это всего лишь иллюзия, созданная для привлечения аудитории. Ведь в их браке есть много противоречий, одно из которых - большая разница в возрасте.
"Не думаю, что между ними была невероятная страсть. Но для большинства людей такая форма – из области фантастики. Лично я считаю, что договорной брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина – брак будущего. В скором времени такая форма будет распространенной", - раскрыл секрет отношений пары Малиновский в комментарии "ЭГ".
Читайте такжеДаша Астафьева полностью разделась для Playboy (фото)Ранее УНИАН сообщал, что в сети серьезно испугались за исхудавшую Аллу Пугачеву.
Алла Пугачева: личная жизнь
Примадонна была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.
Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.
Вас также могут заинтересовать новости: