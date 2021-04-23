Снимок, как и предполагалось, был снят ранее на этой неделе герцогиней Кембриджской.

Каждое новое фото наследников британской короны становится предметом обсуждений и восхищений среди подданных. А королевские особы, в свою очередь, только рады поделиться снимками подросших наследников престола.

Сегодня, 23 апреля, младший ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принц Луи – отмечает 3-летие. И, по устоявшейся традиции, Кенсингтонский дворец опубликовал новый портрет члена королевской семьи в день его рождения.

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В отличие от прошлого года, в Instagram-аккаунте семейства появилось лишь одно фото принца Луи. На снимке он в синей учебной форме - рубашке и джемпере, коротких голубых шортах, носках и кроссовках - и с рюкзаком за плечами сидит на детском велосипеде – беговеле.

Несмотря на прохладную погоду в Лондоне наследники герцога и герцогини Кембриджских мужского пола до определенного возраста согласно этикету должны носить именно шорты, никаких брюк. Это один из негласных маркеров социального класса в Англии.

Подпись к фото гласит, что с сегодняшнего дня мальчик будет ходить в детский сад:

"Три года! Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новой фотографией принца Луи, сделанной герцогиней на этой неделе перед тем как он впервые пошел в сад", - написали Кембриджи.

Фото было опубликовано накануне, 22 апреля вечером. Кадр снят в среду в Кенсингтонском дворце.

Известно, что малыш будет посещать тот же детский сад, который посещала его сестра принцесса Шарлотта, – Willcocks Nursery School.

Справка УНИАН. Принц Луи родился 23 апреля 2018 года, 11.01 по лондонскому времени. Вес малыша - 3830 граммов. Родила Кейт в больнице Святой Марии в Лондоне, там же, где появились на свет все трое ее детей, а после вместе с мужем Уильямом вышла к репортерам на крыльцо Lindo Wing с маленьким сыном на руках.

Полное имя принца – Луи Артур Чарльз. Луи - в честь Луиса Маунтбеттена - дяди принца Филиппа. Имя Луи также является четвертым именем отца ребенка, герцога Кембриджского, и есть в полном имени принца Джорджа — оно звучит как Джордж Александр Луи.

Луи - шестой правнук королевы Елизаветы II, третий внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, третий ребенок герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин.

Принц Луи имеет титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.

Королевская семья Британии

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Автор: Виктория Гордиенко