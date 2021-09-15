Свой день рождения принц отпразднует вместе с семьей в США.

Сегодня, 15 сентября, внук королевы Елизаветы II – принц Гарри празднует свой день рождения. Ему исполняется 37 лет. Вероятно, что он проведет этот день с женой и детьми в США, где они живут сейчас.

Конечно, о дне рождения внука, сына и брата не забыла королевская родня.

Именинника поздравили в официальных Instagram, но - по крайней мере, пока - только в сториз, не посвятив Гарри "полноценных" публикаций, как это делалось во все предыдущие годы, и как продолжает делаться в дни рождения остальных представителей королевской семьи.

"Приветствуем герцога Сассекского. Счастливого дня рождения", - говорится в публикации на странице дворца.

К слову, так же только в сториз недавно поздравили с 40-летием и Меган Маркл.

Читайте такжеМеган Маркл впервые появилась на публике после вторых родов (фото)Напомним, после "мегсита" и скандального интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл Опри Уинфри принц Чарльз вообще перестал общаться с младшим сыном. Прежних теплых взаимоотношений нет и между Гарри и Уильямом.

Как писал УНИАН, принц Гарри, его жена Меган Маркл и их двое детей - сын Арчи и дочь Лилибет уже некоторое время проживают в США. В январе 2020 года принц Гарри отказался от исполнения обязанностей членов королевской семьи, а в феврале 2021 года стало окончательно известно, что он к ним не вернется. В связи с чем королевская семья лишила его воинских званий и патроната над благотворительными фондами и организациями, с которыми он работал много лет.

Но несмотря на отказ от королевских обязанностей и скандалы принц Гарри остается одним из наиболее популярных членов монаршей семьи Британии и имеет миллионы сторонников по всему миру.

На сегодня принц Гарри по-прежнему занимает шестое место в очереди на британский престол позади своего отца, принца Чарльза, брата, принца Уильяма и его троих детей, Джорджа, Луи и Шарлотты.

Королевская семья Британии: что известно

Автор: Виктория Гордиенко