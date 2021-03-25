Согласно документу, они стали законными мужем и женой 19 мая 2018 года не секретно во дворе дома, а публично в Виндзорском замке.

Заявление Меган Маркл и принца Гарри о тайной росписи за три дня до официальной церемонии бракосочетания, которое она сделала во время интервью с телеведущей Опрой Уинфри, назвали ложью.

Читайте такжеМеган Маркл рассказала о тайном венчании с принцем Гарри"Свидетельство о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри доказывает, что пара не поженилась за три дня до Виндзорской церемонии", - говорится в сообщении The Sun, передает 112ua.

Так, регистрационное бюро Великобритании предоставило свидетельство о заключении брака герцогов Сассекских, уличившее супругов во лжи. Меган Маркл утверждала в интервью с Уинфри, что они с принцем Гарри тайно поженились на заднем дворе дома за три дня до официального торжества.

Однако, согласно документу, они стали законными мужем и женой 19 мая 2018 года не секретно во дворе дома, а публично в Виндзорском замке.

Эксперты полагают, что Меган Маркл неправильно выразилась, и их "тайная свадьба", во время которой они с принцем Гарри обменялись клятвами в присутствии архиепископа Кентерберийского, была репетицией перед настоящей церемонией.

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Автор: Ирина Погорелая