Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл презентовали рождественскую открытку, на которой позируют с детьми - сыном Арчи и дочерью Лилибет. Супруги впервые показали лицо новорожденной дочери.
Открытку опубликовали на сайте благотворительной организации, основанной ветеранами, которой раньше помогали супруги.
Читайте такжеМеган Маркл устроила публичный спор с принцем Гарри-СМИСемейную фотографию для новогодней открытки сделал Алекс Любомирский, который ранее фотографировал свадьбу Гарри и Меган. Кадр сделан в Калифорнии этим летом, на пороге дома герцогов.
Принц Гарри и фото держит сына на коленях, а Меган Маркл улыбается новорожденной дочери Лилибет.
"В этом, 2021 году, мы стали родителями нашей дочери Лилибет. Арчи сделал нас "мамой" и "папой", а Лили – семьей. Поскольку мы с нетерпением ждем 2022 года, мы сделали пожертвования нескольким организациям, которые чтят и защищают семьи – от тех, кого переселяют из Афганистана, до американских семей, которые нуждаются в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком", – сообщили Гарри и Меган.
Супруги пожелали ветеранам веселых праздников.
Напомним, ранее Меган Маркл разоблачили на гнусной лжи и манипуляциях. Теперь жене принца Гарри пророчат крах авторитета.