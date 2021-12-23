Фотография с дочкой супругов украсила традиционную рождественскую открытку.

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл презентовали рождественскую открытку, на которой позируют с детьми - сыном Арчи и дочерью Лилибет. Супруги впервые показали лицо новорожденной дочери.

Открытку опубликовали на сайте благотворительной организации, основанной ветеранами, которой раньше помогали супруги.

Читайте такжеМеган Маркл устроила публичный спор с принцем Гарри-СМИСемейную фотографию для новогодней открытки сделал Алекс Любомирский, который ранее фотографировал свадьбу Гарри и Меган. Кадр сделан в Калифорнии этим летом, на пороге дома герцогов.

Принц Гарри и фото держит сына на коленях, а Меган Маркл улыбается новорожденной дочери Лилибет.

"В этом, 2021 году, мы стали родителями нашей дочери Лилибет. Арчи сделал нас "мамой" и "папой", а Лили – семьей. Поскольку мы с нетерпением ждем 2022 года, мы сделали пожертвования нескольким организациям, которые чтят и защищают семьи – от тех, кого переселяют из Афганистана, до американских семей, которые нуждаются в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком", – сообщили Гарри и Меган.

Супруги пожелали ветеранам веселых праздников.

Напомним, ранее Меган Маркл разоблачили на гнусной лжи и манипуляциях. Теперь жене принца Гарри пророчат крах авторитета.

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