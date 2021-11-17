Жена принца Гарри не сумела скрыть унизительные факты, которые могут полностью разрушить ее имя.

Меган Маркл пророчат "крах авторитета" - жену принца Гарри уличили в мерзкой лжи и манипуляциях. На ее имидж серьезно повлияли судебные разбирательства с изданием Mail On Sunday, которое герцогиня обвиняла в нарушении авторских прав. В ходе разбирательств вскрылись факты о поведении Маркл, что едва ли положительно скажется на ее репутации.

Об этом сообщает издание Express.co.uk.

Так, Маркл хотела засудить британское издание, обвинив его в нарушении авторских прав. Она уже выиграла первый суд, но результат едва ли ее порадует. Все дело в том, что в ходе следствия бывший сотрудник герцогини Джейсон Кнауф дал показания и рассказал о подлой лжи жены принца Гарри.

Маркл намеренно манипулировала чувствами своего отца. Она отправила ему жалостливое письмо, зная, что ее текст покажут в прессе. Более того, жена принца Гарри не составляла текст самостоятельно. Письмо, в котором Маркл просила папу перестать ее обижать и признавалась ему в любви, на самом деле писал ее пресс-секретарь.

Маркл просто переписала текст, добавив к нему душераздирающие слова. По данным издания, она пошла на такой шаг и была нечестной в своем письме, так как хотела, чтобы общество начало к ней лучше относиться.

Помимо этого, бывший сотрудник Маркл вскрыл еще один факт мерзкой лжи герцогини. Авторы биографической книги "Обретая свободу", в которой описана история жизни принца Гарри и его жены, получали от герцогини информацию. Маркл заявляла, что не имеет отношения к книге, хотя на самом деле она контролировала сбор историй о себе и своем муже.

Вскрывшаяся правда разрушила и без того неидеальный образ Маркл. Жену принца Гарри уличили во лжи, которой она пыталась обелить свою репутацию. По словам известного эксперта Анджелы Моллард, которая комментирует жизнь королевской семье, герцогиня получила "крах авторитета". Теперь общество будет еще хуже относиться к Маркл и даже самые преданные фанаты перестанут ей верить, считает эксперт.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко