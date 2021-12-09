Даже скандальные выходки не помогли мужу Меган Маркл сохранить популярность среди жителей США.

Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл, которые обосновались в США после скандального "побега" из королевского дворца, все реже появляются на публичных мероприятиях, из-за чего их уже перестают узнавать на улицах. Внука Королевы Елизаветы II приняли за продавца елок на рождественской ярмарке.

Настоящий продавец, который стал свидетелем этой ситуации, назвал историю неприятной, передает британское издание Express.

Так, Меган Маркл и Принц Гарри отправились в магазин за рождественской елкой. В этот момент выбрать праздничное дерево пришла простая американская семья с ребенком. Мальчик подбежал к герцогу Сассекскому и спросил, является ли он продавцом в этом магазине.

Реакция принца Гарри была довольно холодной, а вот Меган Маркл пыталась показать, что ее эта ситуация лишь повеселила. Очевидцы, которым посчастливилось увидеть все это воочию, активно делятся впечатлениями в социальных сетях.

Комментаторы пишут, что ситуация с принцем Гарри явно демонстрирует последствия их скандальных выходок, ведь ранее все взрослые и дети были без ума от герцога и герцогини. Но когда те "сбежали" из дворца, многие фанаты отвернулись от Меган и Гарри, после чего о них начали забывать.

Напомним, ранее Меган Маркл уличили в мерзкой лжи и манипуляциях. Теперь жене принца Гарри пророчат крах авторитета.

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Автор: Полина Кузенко