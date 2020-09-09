Защита российского актера Михаила Ефремова обжаловала приговор суда в отношении его.
Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев, пишет ТАСС.
"Я уже подал сегодня (8 сентября, - УНИАН) краткую апелляционную жалобу", - коротко сообщил он.
Приговор Ефремову: что известно
- 8 сентября скандального актера Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня текущего года. Суд приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.
- Ефремова поместят в СИЗО на карантин.
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