Ефремов получил приговор / ua.depositphotos.com

Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев, пишет ТАСС.

"Я уже подал сегодня (8 сентября, - УНИАН) краткую апелляционную жалобу", - коротко сообщил он.

Приговор Ефремову: что известно

  • 8 сентября скандального актера Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня текущего года. Суд приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.
  • Ефремова поместят в СИЗО на карантин.

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Автор: УНИАН