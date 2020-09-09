Защита российского актера Михаила Ефремова обжаловала приговор суда в отношении его.

Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев, пишет ТАСС.

"Я уже подал сегодня (8 сентября, - УНИАН) краткую апелляционную жалобу", - коротко сообщил он.