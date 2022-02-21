Звезда призналась, что для участия в нацотборе необходима чистая репутация.

Украинская певица Тина Кароль, которая в этом году была одной из трех судей нацотбора на Евровидение 2022, впервые прокомментировала скандал вокруг победительницы Алины Паш. Звезда отметила, что неприятностей можно было избежать.

Об этом она рассказала Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

"Такой грязи нет ни в одной стране. Я прошу - прекратите это. Мы выглядим плохо, я выгляжу плохо. Это же можно предусмотреть, проверить. Если есть какие-то конкретные принципы и правила, то возьмите и проверяйте всех. Не нужно потом удивляться. Я никому не верю", - отметила Кароль.

Певица заверила, что общалась с организаторами нацотбора о проверке всех участников. Более того, перед эфиром она спросила, достаточно ли тщательно проверили Алину Паш.

Кароль заверили, что биографии всех участников проверили, поэтому "сюрпризов" не возникнет.

"Мое внутреннее ощущение говорило, что будет скандал. Она у меня участвовала в "Молодой крови". Я ее реально уважаю как исполнительницу, но Нацотбор - это тонкая структура", - подчеркнула Тина.

Кароль отметила, что для нацотбора надо "иметь кристально чистую репутацию". В то же время певица не против, чтобы Украину на Евровидении 2022 представляла группа Kalush Orchestra.

Скандал на Нацотборе Евровидения 2022 - что известно

12 февраля Алина Паш одержала победу в финале нацотбора на Евровидение 2022. Не обошлось без скандалов. Выяснилось, что певицу в 2019 году внесли в базу сайта "Миротворец". Причина заключалась в том, что певица якобы незаконно посещала Крым.

После этого Алина Паш отреагировала на скандал вокруг Евровидения. Она предоставила доказательства того, что она посещала оккупированный Крым законно, через украинскую границу. Но впоследствии певицу обвинили в подделке справки о поездке в Крым.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что группа подпишет с "Суспильным" договор и заявит о своем участии в "Евровидении" от Украины.

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