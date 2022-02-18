Украину на Евровидении должна была представлять Алина Паш, но музыкантшу отстранили от конкурса.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что 18 февраля группа подпишет с "Суспильным" договор и заявит о своем участии в "Евровидении" от Украины.

Об этом Псюк сообщил в эфире Радио НВ.

Он пояснил, что после дисквалификации победительницы нацотбора Алины Паш за подделку справки менеджерам группы позвонили из "Суспильного" с предложением представлять Украину на песенных соревнованиях в Турине.

Псюк уточнил, что все детали соглашения с организаторами нацотбора группа расскажет после подписания договора. Так же группа официально заявит о своем участии.

"Завтра (то есть 18 февраля - ред.) будет финальный ответ, ну, когда мы уже подпишем все бумаги, тогда мы сможем заявить точно", - сказал музыкант.

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