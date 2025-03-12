Певец говорит, что ему сложно определиться, кто будет крестным для дочери, но одного уже выбрали.

Известный украинский артист Алексей Завгородний, он же Позитив, который в январе этого года впервые стал отцом, заговорил о крещении маленькой дочери Марии. Исполнитель признался, что пока не до конца определился, кто станет крестными родителями девочки, но одного кандидата они уже с любимой согласовали.

В комментарии для издания ТСН.ua во время допремьерного показа фильма "Відпустка наосліп" знаменитость впервые показался на публике с женой - танцовщицей Юлией Сахневич - после появления на свет их дочери. Пара призналась, что им удалось прийти на светское мероприятие благодаря родным. Родители супругов согласились провести время с 3-месячной крохой, чтобы дать шанс новоиспеченным родителям отдохнуть.

По словам Позитива, он не мог не прийти на показ картины, в которой главную роль сыграл ведущий, актер, военный и его друг Даниэль Салем. Как известно, Алексей подружился с воином еще во время существования шоу "Танцы со звездами". Тогда Салем танцевал в паре с Сахневич.

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Звезды стали настолько близкими, что даже на гендер-пати Позитив пригласил только ведущего и певицу Lida Lee. Поэтому неудивительно, что именно ему артист предложил стать крестным отцом Марии. К тому же у Даниэля уже есть опыт отцовства. Он воспитывает 9-летнюю дочь Санту-Луну. Пока неизвестно кто еще станет крестными родителями девочки, как и то, согласился ли на такую важную роль военный.

"Мы еще не крестили Марию. Потому что, честно скажу, у нас настоящий кастинг на роль крестных ребенка. Но сейчас же можно брать несколько пар крестных, поэтому я думаю, на роль одного из них мы действительно пригласим Даниэля. Я надеюсь, что он не откажет", - поделился исполнитель.

Отметим, что роман Завгороднего и Сахневич, который они долгое время скрывали, начался еще после их участия в проекте "Танцы со звездами". Пара находится в отношениях примерно три года. В прошлом году они заключили официальный брак, а уже в этом году у них родился первенец.

Напомним, ранее Позитив очаровал обращением к любимой Юлии Сахневич. Певец посвятил трогательный пост избраннице по случаю ее дня рождения, в котором признался ей в любви.

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