Премьера картины состоится уже весной этого года.

Команда украинского фильма "Відпустка наосліп" презентовала официальный трейлер картины. Стало известно, когда ждать в украинском прокате романтическую комедию с Даниэлем Салемом и Татьяной Малковой.

По сюжету успешная и довольно дерзкая бизнес-леди Инна, в исполнении актрисы Татьяны Малковой, вместо дорогого спа-курорта попадает в маленький домик в сердце Карпат. Привыкшая к роскоши и контролю, молодая руководительница вынуждена приспосабливаться к жизни в сельской хижине. Однако неожиданно в дом возвращается его владелец - военный Назар, которого в фильме сыграл военный и актер Даниэль Салем, и совместное соседство становится для обоих настоящим испытанием.

Трейлер фильма позволяет каждому зрителю окунуться в волшебную атмосферу сердца живописных Карпат, почувствовать настоящий дух украинских традиций, насладиться знакомым юмором и легким романтическим шармом отношений главных героев.

Видео дня

Кроме того, еще одной изюминкой ленты стало участие в ней известной украинской певицы. Lida Lee сыграла свою дебютную роль в жизни. Она появится в картине в неожиданном амплуа и смелых образах.

Лента, созданная при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, стала дебютной режиссерской работой Валерии Фадеевой. Креативным продюсером ленты выступил Семен Горов - украинский режиссер, музыкальный продюсер и композитор.

"Я как человек и зрительница уже долгое время мечтала о хорошем и душевном украинском кино. Поэтому решила создать его! "Відпустка наосліп" - это состояние, которым хочется делиться. Каждый в этом фильме найдет ту романтическую, вдохновляющую частичку себя, что провоцирует проживать лучшую жизнь здесь и сейчас. Как режиссер уверяю, что произойдет настоящая химия между зрителем и нашей романтической комедией. Поэтому приглашаю в непредсказуемое и по-настоящему волшебное путешествие посреди мощных Карпат", - отметила Фадеева.

Какие приключения ждут эту пару и победит ли любовь над дерзостью - станет известно уже весной этого года. Премьера в украинском прокате запланирована на 27 марта.

Напомним, ранее вышел новый трейлер "Мики 17" с Робертом Паттинсоном. В украинский прокат фильм выйдет 6 марта 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: