Мужчина растрогал сеть семейными кадрами.

Популярный украинский певец и экс-участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, который выступает под сценическим именем Позитив, впервые стал отцом.

Радостную новость он сообщил в своем Instagram сегодня, 15 января. У артиста и его жены Юлии Сахневич родилась дочь. Звездные супруги назвали девочку Марией.

"Мария Алексеевна. Добро пожаловать в этот сумасшедший мир", - написал певец и показал первые фото малышки.

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Реакция сети

Подписчики поздравили новоиспеченных родителей и пожелали здоровья дочери:

"Поздравляю вас! Здоровья вам крепкого"

"Это настоящая любовь"

"Боже, класс! Поздравляю вас обоих!"

"Поздравляю вас, ваша семья невероятная".

К слову, Алексей и Юлия находятся в отношениях уже более трех лет. Долгое время они скрывали свой роман, который начался после участия в проекте "Танцы со звездами", где Сахневич была партнершей артиста. В прошлом году они рассказали, что официально поженились и ждут появления первенца. Влюбленные держали в секрете пол ребенка до его рождения.

Напомним, ранее звезда шоу "Холостяк" Яна Станишевстка впервые стала мамой.

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