Популярный украинский певец и экс-участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, который выступает под сценическим именем Позитив, впервые стал отцом.
Радостную новость он сообщил в своем Instagram сегодня, 15 января. У артиста и его жены Юлии Сахневич родилась дочь. Звездные супруги назвали девочку Марией.
"Мария Алексеевна. Добро пожаловать в этот сумасшедший мир", - написал певец и показал первые фото малышки.
Реакция сети
Подписчики поздравили новоиспеченных родителей и пожелали здоровья дочери:
- "Поздравляю вас! Здоровья вам крепкого"
- "Это настоящая любовь"
- "Боже, класс! Поздравляю вас обоих!"
- "Поздравляю вас, ваша семья невероятная".
К слову, Алексей и Юлия находятся в отношениях уже более трех лет. Долгое время они скрывали свой роман, который начался после участия в проекте "Танцы со звездами", где Сахневич была партнершей артиста. В прошлом году они рассказали, что официально поженились и ждут появления первенца. Влюбленные держали в секрете пол ребенка до его рождения.
Напомним, ранее звезда шоу "Холостяк" Яна Станишевстка впервые стала мамой.