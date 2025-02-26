Супруга артиста сегодня отмечает день рождения.

Известный украинский артист, экс-участник группы "Время и стекло" Позитив, он же Алексей Завгородний, по случаю особого праздника в своей семье публично обратился к своей жене. Певец посвятил трогательный пост возлюбленной, в котором признался ей в любви.

Знаменитость в своем Instagram сообщил, что сегодня, 26 февраля, его избранница - танцовщица Юлия Сахневич - отмечает свой день рождения. Супруге исполнителя исполнилось 35 лет. Позитив опубликовал милый черно-белый снимок с Юлией, на котором они позировали на камеру в объятиях.

В подписи к кадру Завгородний поздравил хореографа с праздником и адресовал ей наилучшие пожелания. В частности, свое поздравление он начал со слов, в которых отметил, что Сахневич - это именно та женщина, о которой он давно мечтал.

Видео дня

Он назвал ее своей командой, и "лучшим приключением в жизни". А также вспомнил и их дочь Марию, которая появилась на свет в январе этого года. В дополнение, звезда сцены признался избраннице в любви.

"Бери меня и дочь за руки - вместе покорим еще много вершин. Обещаю быть рядом, держать крепко и никогда не подвести. Л+Ю=любовь. С Днем Рождения, Юлькин! Люблю безгранично", - растрогал Позитив.

Отметим, что роман певца и Сахневич, который они долгое время скрывали, начался еще после их участия в проекте "Танцы со звездами". В прошлом году пара заключила официальный брак, а уже в этом году они впервые стали родителями.

Подписчики исполнителя присоединились к поздравлениям танцовщицы в комментариях и оставили много пожеланий для нее:

"Необычные слова. Силы и любви"

"Такие теплые и искренние слова от мужчины, это уже лучший подарок для женщины. С днем рождения вашу половинку"

"С днем рождения! Крепкого здоровья, счастья, любви, исполнения всех самых заветных желаний и мечтаний! Пусть ваша дочь Мария растет счастливой рядом с такими невероятными родителями"

Напомним, ранее Юлия Сахневич показала первую фотосессию дочери. Маленькую Марию одели в различные нежные образы, в которых она позировала на камеру рядом с мамой и звездным папой.

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