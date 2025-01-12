Дженнифер Гарнер ответила, не пострадала ли она сама в результате катастрофы.

Экс-супруга оскароносного актера Бена Аффлека - американская актриса Дженнифер Гарнер потеряла подругу в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе, США. Близкий человек звезды жил в районе Pacific Palisades, который подвергся наибольшим разрушениям из-за катастрофы.

Как известно, на этой неделе в Калифорнии начались масштабные пожары из-за длительной засухи. В регионе объявили чрезвычайное положение, а тысячи людей эвакуировались. Дома многих звезд уничтожены огнем дотла, а также известно о пострадавших и нескольких погибших, среди которых и подруга Гарнер.

В комментарии для издания Page Six артистка в отчаянии поделилась, что более 100 ее друзей остались без дома из-за пожара, но, к счастью, они не пострадали, а одной из подруг не стало. Женщина не успела спастись и погибла в собственном доме. В этом районе жила и сама Гарнер, но ее дом расположен чуть дальше от эпицентра пожара.

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"Я потеряла подругу. Она не успела спастись. Мое сердце обливается кровью за моих друзей. Я имею в виду, что я могу думать о 100 семьях, а потеряно 5000 домов. Я могу - даже не думая - просто написать список 100 друзей, которые потеряли свои дома", - рассказала Дженнифер.

Актриса, известная по фильмам "Электра" и "Шпионка", вспомнила, что до катастрофы этот район был очень красивым и зеленым, дети ежедневно бегали по улицам и играли на площадках, а сейчас это все уничтожено огнем. По ее словам, ее дом почти не пострадал, из-за чего Дженнифер даже чувствует себя виноватой. Знаменитость сейчас живет в доме, который построила после развода с актером в 2018 году. Он находится за городом, поэтому пожары не дошли до него.

"Знаете, что я могу сделать? Чем я могу помочь? Что я могу предложить? Что я могу предложить с этими руками, этими стенами и безопасностью, которая у меня есть?" - риторически спросила бывшая Аффлека.

Напомним, ранее Пэрис Хилтон показала на видео свой полностью разрушенный дом после пожара в Лос-Анджелесе. Дом светской львицы из роскошного поместья превратился в груду пепла.

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