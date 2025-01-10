Дом светской львицы превратился в груду пепла.

Известная американская светская львица Пэрис Хилтон, которая была одной из тех звезд, чье имущество пострадало в результате масштабных пожаров в Лос-Анджелесе 9 января, показала, что произошло с ее домом. Знаменитость поделилась страшным видео, на котором продемонстрировала последствия катастрофы в Калифорнии, США.

В своем Instagram она вышла на связь и показалась рядом со своим домом в Малибу, который уже сложно назвать домом. После того, как огонь дотла сжег здание, звезда приехала на место разрушения. На кадрах видно, что от дома Хилтон буквально ничего не осталось.

По словам звезды Голливуда, это место было очень особенным для нее, ведь здесь росли ее дети и было пережито немало ценных моментов. Находясь рядом с пепелищем, ей было очень больно от осознания, что их с любимым дома больше нет. К счастью, на момент пожара женщина с родными находились в безопасном месте.

"Я стою здесь в пепелище, которое когда-то было нашим домом. Когда я впервые увидела новость, то была в полном шоке - не могла это осознать. Но сейчас, стоя здесь и созерцая это собственными глазами, кажется, что мое сердце разбилось на миллион кусочков. Этот дом был не просто местом для жизни, а местом, где мы мечтали, смеялись и создавали прекрасные семейные воспоминания. Это место, где маленькие ручки Феникса создали искусство, которое я буду беречь всегда, где любовь и жизнь заполонили каждый уголок. Увидеть, как оно превратилось в пепел - это настолько больно, что не передать словами", - написала Пэрис.

Наконец светская львица поблагодарила всех, кто причастен к борьбе с катастрофой. Знаменитость призвала подписчиков беречь себя и добавила, что в ближайшее время займется помощью пострадавшим вместе со своим благотворительным фондом.

"Пусть это будет напоминанием о том, что нужно быть со своими родными рядом. Цените моменты. Жизнь может измениться в один миг, и именно любовь, которой мы делимся, действительно имеет значение. Я посылаю всю свою поддержку всем, кому сейчас больно. Знайте, что вы не одиноки. Мы в этом вместе. Мы отстроим, продолжим жить и станем еще сильнее, чем раньше", - указала Хилтон.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка, который живет в США, ответил, не пострадал ли во время пожара в Лос-Анджелесе. Актер вышел на связь и заверил, что сейчас находится в безопасности.

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