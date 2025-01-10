Актер вышел на связь и заверил, что сейчас находится в безопасности.

Лесные пожары, начавшиеся в Калифорнии, США, на днях, стали настоящей катастрофой для региона. Пламя забрало дома у тысяч людей. В результате пожаров пострадали и даже погибли пять человек. Коснулось стихийное бедствие и украинских звезд, которые эмигрировали за океан. Среди таких украинский актер Дмитрий Ступка, который уже почти четыре года живет в Америке.

В своем Instagram артист вышел на связь и рассказал, не пострадал ли он и его имущество в пожаре. Знаменитость живет в Калифорнии, однако его жилье находится далеко от эпицентра пожара. Как известно, больше всего пострадал район Pacific Palisades, где живут голливудские звезды. Дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Адама Броуди и других знаменитостей сгорели дотла.

Сейчас, как отметил Дмитрий, он находится в безопасном месте и вблизи него нет дыма. По его словам, им очень повезло с избранницей - певицей Юлией Барабановой. Дело в том, что они живут в "небогатом" районе Лос-Анджелеса и далеко от пожара, поэтому катастрофа их не задела.

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"У нас ничего не дымит, ничего не горит. То, что происходит в Лос-Анджелесе - это катастрофа. Я не хочу ничего сравнивать - это разные вещи, но здесь люди тоже очень пострадали. Дома, машины, квартиры, государственные учреждения, банки, я такого еще не видел. Хороший мы выбрали уголок, далеко от богатства, но живы и здоровы", - рассказал Ступка.

В то же время за несколько часов до этого актер находился в районе Бербанк в Лос-Анджелесе, и сфотографировался на фоне дыма, который поднимался в небо.

К слову, знаменитость эмигрировал за границу осенью 2021 года вместе со своей экс-супругой - блогершей Полиной Логуновой - и дочерью Богданой.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка пожаловался на жизнь в США. В частности, на доходы и расходы за океаном. А также актер отметил, что в ближайшее время не вернется в Украину и объяснил почему.

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