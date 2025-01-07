Актер объяснил, почему в ближайшее время не вернется в Украину.

Известный украинский актер Дмитрий Ступка, который уехал за океан, рассказал о своей жизни в США во время войны. Артист пожаловался на доходы за рубежом и ответил, почему его не стоит ждать в Украине.

Как известно, знаменитость проживает в Америке уже около четырех лет. В комментарии для Instagram-страницы Ukrainians in the USA 38-летний артист объяснил, почему выбрал для жизни именно эту страну, а также признался, что не вернется в Украину в ближайшее время.

По его словам, он уже привык к жизни в США, она кардинально изменилась в этой стране. Кстати, после переезда за границу Ступка поставил на паузу свою актерскую карьеру. А причиной, почему он не вернется на родину, является его дочь. Мужчина хочет жить рядом с 7-летней Богданой и не готов ее оставить.

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"С 2021 года проживаю в США. Переезд кардинально повлиял. Моя жизнь никогда теперь не будет, как прежде. У меня здесь дочь. Не могу жить без нее. Хочу видеть, как растет, и проводить с ней время", - поделился представитель актерской династии.

Также он пожаловался на жизнь за океаном. В частности, Ступка говорит, что ему приходится много работать, чтобы обеспечивать семью. В США у него большие расходы, для которых нужны большие заработки. Поэтому сейчас у Дмитрия не самые лучшие времена.

"Здесь нет обычных дней. Ты постоянно бегаешь за деньгами, так как здесь очень большие расходы. Чтобы жить в США, надо очень много работать", - отметил артист.

К слову, актер эмигрировал за границу осенью 2021 года. Сделал он это со своей экс-супругой - блогером Полиной Логуновой - и дочерью. По словам Ступки, о полномасштабном вторжении он впервые услышал на борту самолета, которым летел в Киев. Однако не смог попасть на родину, потому что границы уже были закрыты, после чего вернулся в Америку. Сейчас он находится в отношениях с певицей Юлией Барабановой.

Напомним, ранее Остап Ступка назвал причину, по которой его 38-летний сын-актер живет в США во время войны. Артист рассказал, планирует ли мужчина вернуться на родину.

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