Алие Хаджабадинова рассказала, что сама осталась без дома, когда Россия оккупировала полуостров, поэтому сейчас хорошо понимает чувства людей, пострадавших от войны.

Финалистка шоу "Голос країни-12" Алие Хаджабадинова родом из Крыма выразила боль за украинцев, в дома которых после 24 февраля пришла полномасштабная война. В интервью УНИАН она рассказала:

"Я как никто понимаю переживания и боль этих людей, которые остались без дома, ведь сама потеряла свое этническое наследие, когда Россия оккупировала Крым. Эта боль и тоска не исчезают. Наоборот, еще больше беспокоишься о наших людях, о других временно оккупированных территориях Украины".

Алие в 2015 году вынуждено покинула родной Крым, так как не могла жить в атмосфере террора. Девушка призналась, что местная власть принуждала ее выступать на концертах перед оккупантами. Хаджабадинова добавила - артистов, которые в Крыму поддерживают Украину, ущемляют и увольняют с работы:

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"Чтобы не иметь никакого контакта с оккупационной так называемой администрацией, я и уехала из Крыма. Артисту, у Крыма украинскую позицию, сейчас практически невозможно полноценно существовать. Есть выход – делать свой бизнес и не зависеть от государства. Тогда ты можешь выступать на закрытых мероприятиях, корпоративах и т.д. Если артист работает в ансамбле, в театре, то, к сожалению, отказаться он не может, потому что его уволят".

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