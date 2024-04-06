Таким образом он решил поглумиться над журналистами.

Украинский продюсер и рэпер Потап, который недавно оскандалился постом о своей смерти, вышел на связь и впервые назвал певицу Настю Каменских своей бывшей женой.

Таким образом он решил "подколоть" блогеров, которые "сливают" информацию об из разводе, и СМИ, которые публикуют эти новости.

"После своей смерти, воскресший Потап, встретил свою бывшую жену, встречающуюся с богатым французом. Не благодарите украинские журналисты, я сделал свою работу за вас", - написал Потап на своей странице в Instagram.

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Стоит отметить, что в этом посте Потап написал текст еще и на английском языке, но там другая информация.

"Приятно наблюдать, как музыкальный проект NK становится международным и завоевывает любовь аудитории в различных частях планеты", - добавил продюсер.

Развод Потапа и Каменских - что известно

Блогер Богдан Беспалов сообщил, что Потап и Каменских уже давно не вместе. По его словам, продюсер сходит с ума по экс-подруге Насти - Ане Андрийчук, а сама певица закрутила роман с иностранцем и живет в Испании.

При этом Потап и Каменских периодически появляются вместе на публике. Свои отношения они никак не комментируют.

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